Jovens são presos por furtar cones da CET-Rio e compartilhar crime nas redes sociais

Agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), prenderam, nesta terça-feira (30), dois jovens que furtaram duas bombonas (grandes cones) de sinalização de trânsito no Mergulhão de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Ambos de 20 anos, os dois cometeram o crime durante a madrugada de segunda para terça-feira e divulgaram a ação nas redes sociais.

Em vídeo publicado no Instagram, com a legenda "Calma CET-Rio", um dos jovens aparece planejando a ação e procurando um comparsa.

"Aí eu quero um, só um só, pra vir aqui comigo pegar um cone desses, que eu estou querendo um", diz.

Em um segundo momento, os dois aparecem juntos em uma moto, com o garupa segurando os dois cones. "Arrumei aí", diz o condutor.

Por causa da repercussão do vídeo, as imagens chegaram a representantes municipais, que conseguiram identificar a placa da moto usada na ação, cruzando informações e rastreando a rede social de um dos jovens.

Com o endereço do dono da moto, os agentes do BRT Seguro, que estavam nas proximidades, foram até o local, onde descobriram que o veículo havia sido vendido para o padrasto de um dos jovens. O antigo proprietário ajudou os agentes a chegar ao endereço do suspeito.

No local, os cones foram recuperados, e Lucas foi conduzido à 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado como furto.

Segundo a polícia, na delegacia, um dos jovens afirmou que seu comparsa havia participado da ação. O segundo jovem se apresentou à polícia momentos depois.

Ambos responderão pelo crime de furto, cuja pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa.