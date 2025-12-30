Suspeito de assassinato em academia na Rocinha morre em confronto com a PM em Belo Horizonte

Equipes do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) receberam informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro de que Jhony Horta Pereira, de 23 anos, possuía mandado de prisão em aberto por homicídio - Foto: Divulgação/TV Globo

Um homem apontado como autor de um homicídio ocorrido dentro de uma academia na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, morreu durante uma ação da Polícia Militar em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) receberam informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro de que Jhony Horta Pereira, de 23 anos, que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio, estaria escondido na capital de Minas Gerais.

Após trabalho do setor de inteligência, os policiais identificaram o endereço do suspeito no bairro Minaslândia, na Região Norte de Belo Horizonte, e se deslocaram até o local para cumprir a ordem judicial.

Ainda do lado externo da residência, os militares perceberam que Jhony estava armado e determinaram que ele largasse a pistola, ordem que não foi obedecida. Em seguida, os agentes entraram no imóvel e encontraram o suspeito na varanda.

Conforme o registro policial, mesmo após novas ordens para soltar a arma, Jhony teria apontado a pistola em direção aos policiais, que reagiram efetuando disparos. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, Jhony era apontado como integrante da facção criminosa Terceiro Comando Puro e suspeito de executar um homem a tiros dentro de uma academia na Rocinha, em São Conrado, Zona Sul do Rio, no dia 26 de setembro. A vítima teria sido atingida por diversos disparos na cabeça.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros municiada, além de uma caminhonete com placas clonadas e registro de furto.