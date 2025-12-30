Capitania dos Portos vistoria balsas com fogos para o Réveillon de Copacabana

As balsas serão vistoriadas na tarde desta terça-feira (30) - Foto: Reprodução

As balsas serão vistoriadas na tarde desta terça-feira (30) - Foto: Reprodução

As 19 balsas que proporcionarão o show pirotécnico no Réveillon de Copacabana vão ser vistoriadas nesta terça-feira (30).

As balsas estão sendo finalizadas na Praia da Ribeirinha, na Ilha do Governador, onde especialistas operam para a montagem dos fogos. As embarcações que serão usadas neste ano são quase o dobro da quantidade dos anos anteriores, quando havia apenas 10 balsas.

Desde o dia 20, as balsas estão sendo preparadas. A vistoria será feita pela Capitania dos Porto, por volta das 15h.