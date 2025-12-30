Ponte Rio-Niterói e outras vias sentido Região dos Lagos apresentam lentidão
Vias de Niterói e Rio de Janeiro, sentido Região dos Lagos contam com intenso fluxo de veículos
As principais vias sentido Região dos Lagos recebem grande fluxo de veículos para as festas de final de ano, durante a manhã desta terça-feira (30).
De acordo com a Ecovias Ponte, concessionária responsável pela Ponte Rio-Niterói, por volta das 9h15, o tempo de travessia sentido Niterói era de 19 minutos, com lentidão no pedágio. Enquanto o trânsito sentido Rio de Janeiro era de 13 minutos e contava com fluxo normal.
A BR-101, sentido Região dos Lagos, conta com o trânsito com fluxo bom próximo a Niterói, porém com restrição em São Gonçalo, principalmente na localidade de Santa Luzia.
Nas principais vias da cidade de Niterói, o trânsito fluía sem alterações, como na Alameda São Boaventura, Avenida Roberto Silveira e na Avenida Jansen de Melo. A normalidade se estendia até a Estrada Francisco da Cruz Nunes, que leva a Região Oceânica.
Apesar do trânsito tranquilo, houve algumas retenções na orla de Icaraí e rua do Centro, como na Coronel Gomes Machado e Barão do Amazonas.
Em relação ao Rio de Janeiro, também é possível notar os reflexos no trânsito, com o trânsito começando a engarrafar na Linha Vermelha, próximo da Rua Tancredo Neves, com retenções que se estendiam até a entrada da ponte, para os motoristas que vão para a Região dos Lagos.
Além disso, a Avenida Brasil também contava com congestionamentos. No bairro de São Cristóvão, uma carro de passeio enguiçou e ocupou uma faixa da pista central da Avenida Brasil, em direção ao Centro, causando lentidão no trânsito desde a Penha.
Segundo dados da Ecovias Pinte, aproximadamente 2,3 milhões de veículos devem trafegar pela ponte entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro. Do total, cerca de 1,16 milhão terão Niterói como destino, enquanto os outros 1,13 milhão irão para o Rio de Janeiro.