Ponte Rio-Niterói e outras vias sentido Região dos Lagos apresentam lentidão

As principais vias sentido Região dos Lagos recebem grande fluxo de veículos para as festas de final de ano, durante a manhã desta terça-feira (30).

De acordo com a Ecovias Ponte, concessionária responsável pela Ponte Rio-Niterói, por volta das 9h15, o tempo de travessia sentido Niterói era de 19 minutos, com lentidão no pedágio. Enquanto o trânsito sentido Rio de Janeiro era de 13 minutos e contava com fluxo normal.

A BR-101, sentido Região dos Lagos, conta com o trânsito com fluxo bom próximo a Niterói, porém com restrição em São Gonçalo, principalmente na localidade de Santa Luzia.

Nas principais vias da cidade de Niterói, o trânsito fluía sem alterações, como na Alameda São Boaventura, Avenida Roberto Silveira e na Avenida Jansen de Melo. A normalidade se estendia até a Estrada Francisco da Cruz Nunes, que leva a Região Oceânica.

Apesar do trânsito tranquilo, houve algumas retenções na orla de Icaraí e rua do Centro, como na Coronel Gomes Machado e Barão do Amazonas.

Em relação ao Rio de Janeiro, também é possível notar os reflexos no trânsito, com o trânsito começando a engarrafar na Linha Vermelha, próximo da Rua Tancredo Neves, com retenções que se estendiam até a entrada da ponte, para os motoristas que vão para a Região dos Lagos.

Além disso, a Avenida Brasil também contava com congestionamentos. No bairro de São Cristóvão, uma carro de passeio enguiçou e ocupou uma faixa da pista central da Avenida Brasil, em direção ao Centro, causando lentidão no trânsito desde a Penha.

Segundo dados da Ecovias Pinte, aproximadamente 2,3 milhões de veículos devem trafegar pela ponte entre os dias 22 de dezembro e 5 de janeiro. Do total, cerca de 1,16 milhão terão Niterói como destino, enquanto os outros 1,13 milhão irão para o Rio de Janeiro.