Cabo da PM é preso acusado de assaltar estabelecimento na Vila Mimosa

Um cabo da Polícia Militar, identificado como João Luiz Coutinho da Silva, de 42 anos, lotado no 39º BPM (Belford Roxo), foi preso por agentes da Corregedoria da corporação e por policiais civis do 18ª DP (Praça dos Bandeirantes), acusado de assaltar um estabelecimento comercial localizado na Vila Mimosa, área de prostituição, na Zona Norte do Rio.

As investigações apontaram que no dia 23 de dezembro, o policial invadiu um comércio, utilizando uma arma de fogo e rendeu funcionários e clientes do estabelecimento. O militar levou das vítimas telefones celulares e dinheiro do caixa.

Câmeras de segurança registraram um homem, apontado como o cabo João Luiz, abordando as vítimas armado com pistola.

O cabo foi preso três dias após o crime, na sexta-feira (26). João Luiz foi encontrado pelos agentes da corregedoria e da 18ª DP, na casa da namorada, em Curicica, situado na Zona Sudoeste do Rio.

Na residência, os policiais encontraram uma pistola Beretta, junto com três carregadores e 25 munições.

As investigações apuram se o policial contou com ajuda de comparsas durante a ação criminosa.