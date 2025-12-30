Prefeitura de Maricá lança edital do Passaporte Universitário 2026; Confira

As inscrições para o curso de Medicina vão de 2 a 8/01 - Foto: Thamyris Mello/Prefeitura de Maricá

As inscrições para o curso de Medicina vão de 2 a 8/01 - Foto: Thamyris Mello/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, publica nesta segunda-feira (29) o novo Edital do Programa Passaporte Universitário 2026, que amplia a oferta de cursos e áreas contempladas: são mais de mil bolsas de estudo integrais em cursos de graduação, inclusive para Medicina. A iniciativa renova o compromisso do município com a formação acadêmica, a qualificação profissional e a geração de trabalho e renda para a população. As inscrições para o curso de Medicina vão de 2 a 8/01. Já para os demais cursos o período é de 9 a 16/01.

O novo edital foi estruturado de forma estratégica, considerando as demandas atuais e futuras da cidade e priorizando áreas essenciais para o fortalecimento dos serviços públicos, da economia local e da inovação. Além da cobertura de 100% das mensalidades e taxas, os estudantes contemplados recebem pagamento de transporte ou passe livre desde que sejam elegíveis ao benefício.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Rodrigo Moura, o programa segue sendo um instrumento fundamental de transformação social.

“O novo edital do Passaporte Universitário foi pensado de forma estratégica, com cursos que dialogam diretamente com o desenvolvimento de Maricá. Nosso objetivo é garantir que os estudantes tenham acesso a formações que ampliem suas oportunidades profissionais e contribuam para o crescimento do município”, afirmou o secretário.

Leia também:

Ano Novo: veja o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Confira previsão para 2026: Um ano de recomeços, cautela e novas oportunidades



Cursos ofertados

O Passaporte Universitário 2026 contará com vagas distribuídas entre cursos de graduação e cursos superiores de tecnologia (CST – Tecnólogo).

Cursos de Graduação:

- Medicina

- Biomedicina

- Medicina Veterinária

- Terapia Ocupacional

- Nutrição

- Pedagogia

- Letras – Mandarim

- Letras – Inglês

- Engenharia de Software

- Engenharia Civil

Cursos Superiores de Tecnologia (CST – Tecnólogo):

- Gestão de Recursos Humanos

- Gestão de Turismo

- Gestão Ambiental

- Agroecologia

- Saneamento Ambiental

- Alimentos

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas

- Gastronomia

Acompanhamento do edital

No edital, publicado no Jornal Oficial de Maricá desta segunda-feira (29/12), é possível encontrar todos os detalhes do Passaporte Universitário. Para tirar dúvidas, realizar as inscrições e acompanhar os pedidos, acesse o site do programa: https://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br.