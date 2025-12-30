Governo do Estado: Confira o funcionamento das barcas, bondes de Santa Teresa, trens e metrô para o Réveillon

É recomendado que os deslocamentos sejam planejados com antecedência - Foto: Reprodução - Gabriel Monteiro/Riotur

É recomendado que os deslocamentos sejam planejados com antecedência - Foto: Reprodução - Gabriel Monteiro/Riotur

Os transportes públicos estaduais funcionam com um esquema especial, de forma a atender o público que vai se deslocar para aproveitar o Réveillon na Praia de Copacabana e em outros diversos pontos do Rio de Janeiro.

A principal orientação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) é que os deslocamentos sejam planejados com antecedência, para evitar grandes filas e garantir um embarque mais tranquilo.

Leia também:

Confira previsão para 2026: Um ano de recomeços, cautela e novas oportunidades

Papai Noel dos Correios realiza 300 mil sonhos de crianças em todo o Brasil

"Nosso objetivo é que os deslocamentos sejam feitos com segurança, organização e fluidez, permitindo que todos cheguem às festas e retornem para casa com tranquilidade. Por isso, reforçamos a importância de que os passageiros planejem suas viagens e sigam as orientações divulgadas, para que a experiência da virada do ano seja marcada apenas por celebração e alegria", destacou a secretária Priscila Sakalem.

Confira abaixo o funcionamento de cada modo de transporte nesse fim de ano.

BARCAS

31/12: circulação das barcas será normal, sem nenhuma alteração na grade horária.

01/01: operação será realizada com a grade de domingos e feriados. Na linha Arariboia os intervalos são de 60 minutos. As linhas Charitas e Cocotá (Ilha do Governador) não funcionam.

Os horários das viagens para Paquetá podem ser consultados no site www.barcasrio.com.br.

BONDES DE SANTA TERESA

31/12 - circula das 8h às 12h

01/01 - Não haverá funcionamento

TRENS

Na madrugada do dia 1°, haverá partidas da Central do Brasil para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.

29/12 – Segunda-feira: Operação com a grade regular de dias úteis

30/12 – Terça-feira: Operação com a grade regular de dias úteis.

31/12 – Quarta-feira/Véspera de Ano Novo: Operação com horários fixos, de acordo com a grade de sábados

01/01 – Quarta-feira/Ano Novo: Durante a madrugada, haverá viagens extras para atender o retorno dos clientes da festa de Réveillon. Após o encerramento dessas viagens, a circulação será com horários fixos, de acordo com a grade de domingos e feriados.

Partidas da Central do Brasil na madrugada de 1º de janeiro de 2026 (a estação reabrirá às 00h20 para embarque):

Estações de destino:

Japeri - 3 viagens expressas, 4 viagens paradoras (atenderão também o ramal Deodoro)

Viagens expressas: 0h50; 1h05; 1h20

Viagens paradoras: 1h50; 2h50; 3h50 e 4h50

Santa Cruz - 7 viagens paradoras (atenderão também o ramal Deodoro)

Horários: 0h51; 1h06; 1h21; 2h10; 3h10; 5h10 e 5h10

Saracuruna - 6 viagens paradoras

Horários: 1h; 1h20; 2h; 3h; 4h e 5h

Além da estação Central do Brasil, que será reaberta às 00h20, a estação Maracanã também funcionará durante a madrugada, para atendimento ao evento Maravira Rio. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque.

METRÔ

Somente passageiros que tiverem o passaporte de ida e volta do metrô poderão embarcar no sistema durante a operação especial na noite do dia 31/12, a partir das 19h e no retorno até as 5h de 1/01. A venda digital será encerrada às 18h do dia 31/12 ou antes, caso se esgotem.

A novidade este ano é a pulseira de retorno, que será entregue assim que o passageiro validar o bilhete especial nas catracas. O preço do passaporte do metrô para o réveillon de Copacabana é de R$ 15 (ida e volta).

Para a ida, os passageiros podem escolher cinco faixas de horário: 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. Já na volta, de meia-noite até as 5h do dia 01/01, o embarque acontece sem horário fixo.

Mesmo quem não utilizar o QR Code na ida e for embarcar no metrô, após meia-noite, deve retirar a pulseira, o que poderá ser feito somente nas estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Maracanã, das 14h às 22h do dia 31.

No dia 31/12, a partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais e Jaé (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Esses cartões poderão ser utilizados somente até as 18h59 e voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, juntamente com a reabertura para embarques, que neste dia funcionarão em horário de feriado (das 7h às 23h).

A recomendação é que os passageiros deem preferência à estação Siqueira Campos/Copacabana para ida e volta do evento. Na ida, os bilhetes especiais serão aceitos em todas as estações exceto Cardeal Arcoverde/Copacabana. A partir de meia-noite, eles só serão aceitos nas estações abertas para embarque, que são Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.