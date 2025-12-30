Governo do Estado: Confira o funcionamento das barcas, bondes de Santa Teresa, trens e metrô para o Réveillon
Secretaria de Estado de Transporte divulga horários diferenciados para atender público que vai se deslocar para festas da virada
Os transportes públicos estaduais funcionam com um esquema especial, de forma a atender o público que vai se deslocar para aproveitar o Réveillon na Praia de Copacabana e em outros diversos pontos do Rio de Janeiro.
A principal orientação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) é que os deslocamentos sejam planejados com antecedência, para evitar grandes filas e garantir um embarque mais tranquilo.
"Nosso objetivo é que os deslocamentos sejam feitos com segurança, organização e fluidez, permitindo que todos cheguem às festas e retornem para casa com tranquilidade. Por isso, reforçamos a importância de que os passageiros planejem suas viagens e sigam as orientações divulgadas, para que a experiência da virada do ano seja marcada apenas por celebração e alegria", destacou a secretária Priscila Sakalem.
Confira abaixo o funcionamento de cada modo de transporte nesse fim de ano.
BARCAS
31/12: circulação das barcas será normal, sem nenhuma alteração na grade horária.
01/01: operação será realizada com a grade de domingos e feriados. Na linha Arariboia os intervalos são de 60 minutos. As linhas Charitas e Cocotá (Ilha do Governador) não funcionam.
Os horários das viagens para Paquetá podem ser consultados no site www.barcasrio.com.br.
BONDES DE SANTA TERESA
31/12 - circula das 8h às 12h
01/01 - Não haverá funcionamento
TRENS
Na madrugada do dia 1°, haverá partidas da Central do Brasil para os ramais Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.
29/12 – Segunda-feira: Operação com a grade regular de dias úteis
30/12 – Terça-feira: Operação com a grade regular de dias úteis.
31/12 – Quarta-feira/Véspera de Ano Novo: Operação com horários fixos, de acordo com a grade de sábados
01/01 – Quarta-feira/Ano Novo: Durante a madrugada, haverá viagens extras para atender o retorno dos clientes da festa de Réveillon. Após o encerramento dessas viagens, a circulação será com horários fixos, de acordo com a grade de domingos e feriados.
Partidas da Central do Brasil na madrugada de 1º de janeiro de 2026 (a estação reabrirá às 00h20 para embarque):
Estações de destino:
Japeri - 3 viagens expressas, 4 viagens paradoras (atenderão também o ramal Deodoro)
Viagens expressas: 0h50; 1h05; 1h20
Viagens paradoras: 1h50; 2h50; 3h50 e 4h50
Santa Cruz - 7 viagens paradoras (atenderão também o ramal Deodoro)
Horários: 0h51; 1h06; 1h21; 2h10; 3h10; 5h10 e 5h10
Saracuruna - 6 viagens paradoras
Horários: 1h; 1h20; 2h; 3h; 4h e 5h
Além da estação Central do Brasil, que será reaberta às 00h20, a estação Maracanã também funcionará durante a madrugada, para atendimento ao evento Maravira Rio. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque.
METRÔ
Somente passageiros que tiverem o passaporte de ida e volta do metrô poderão embarcar no sistema durante a operação especial na noite do dia 31/12, a partir das 19h e no retorno até as 5h de 1/01. A venda digital será encerrada às 18h do dia 31/12 ou antes, caso se esgotem.
A novidade este ano é a pulseira de retorno, que será entregue assim que o passageiro validar o bilhete especial nas catracas. O preço do passaporte do metrô para o réveillon de Copacabana é de R$ 15 (ida e volta).
Para a ida, os passageiros podem escolher cinco faixas de horário: 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. Já na volta, de meia-noite até as 5h do dia 01/01, o embarque acontece sem horário fixo.
Mesmo quem não utilizar o QR Code na ida e for embarcar no metrô, após meia-noite, deve retirar a pulseira, o que poderá ser feito somente nas estações Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Maracanã, das 14h às 22h do dia 31.
No dia 31/12, a partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais e Jaé (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Esses cartões poderão ser utilizados somente até as 18h59 e voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, juntamente com a reabertura para embarques, que neste dia funcionarão em horário de feriado (das 7h às 23h).
A recomendação é que os passageiros deem preferência à estação Siqueira Campos/Copacabana para ida e volta do evento. Na ida, os bilhetes especiais serão aceitos em todas as estações exceto Cardeal Arcoverde/Copacabana. A partir de meia-noite, eles só serão aceitos nas estações abertas para embarque, que são Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.