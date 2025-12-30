Mulher é morta na Vila Candoza, em São Gonçalo

Uma mulher, identificada como Cíntia Barcelos Peres, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (29), no interior de uma residência, na Estrada do Coelho, na Vila Candoza, em São Gonçalo. De acordo com informações iniciais, a mulher, que estava amarrada e com um saco plástico na cabeça, pode ter sido vítima de feminicídio.

Segundo informações, a Polícia Militar foi chamada ao local, por volta das 22h, mas encontrou a vítima já em avançado estado de putrefação, o que dificultava uma perícia no local. Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados e autorizaram a retirada do corpo, que foi reconhecido no local por uma irmã.

Nas redes sociais, amigos da vítima afirmam que uma motocicleta e outros pertences da mulher, incluindo roupas que ela vendia, foram levados pelo assassino. A polícia, no entanto, ainda não confirma essa informação.

O corpo da jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde será liberado para o sepultamento.