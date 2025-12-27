Confira previsão para 2026: Um ano de recomeços, cautela e novas oportunidades

Os curiosos de plantão que estão roendo as unhas para saber o que vai acontecer em 2026 podem acalmar os ânimos, pois O SÃO GONÇALO ouviu as previsões da taróloga Ritta Castro e dos búzios do Pai de Santo William Júnior d’ Yemanjá. De acordo com a “espiadinha”, pode-se esperar por um ano tranquilo e propício para realizar algumas metas, porém deve-se manter atenção em algumas áreas da vida.

De acordo com os búzios do Pai de Santo William Júnior d’ Yemanjá, o primeiro semestre do ano de 2026 será regido pelos Orixás Ogum e Iansã, que juntos trazem novos caminhos, oportunidades de recomeço e de encerramento de ciclos. O orixá Ogum, o senhor dos caminhos e da guerra, é o responsável por proporcionar caminhos a serem seguidos. Com isso, é recomendado que as pessoas tenham propósitos bem definidos, pois vai ser um momento reservado para crescimento e vitórias. Enquanto isso, Iansã trata, junto com seus ventos e raios, da oportunidade de olharmos para o nosso interior, buscar evolução espiritual e encerrar ciclos, para que novas oportunidades possam surgir.

No segundo semestre de 2026, as outras divindades que irão reger serão Oxóssi e Yemanjá. Será um período marcado pela fartura, trazida por Oxóssi, conhecido como o rei das matas, além de um momento de prosperidade e progresso. Mas também, próximo do final do ano, Yemanjá, a rainha das águas salgadas, emitirá energia como um bálsamo, pois irá curar dores e feridas que já marcam a vida ao longo dos anos. É recomendado que, durante essa parte de 2026, seja praticado o perdão, dê-se atenção à espiritualidade e se resolvam questões familiares.

O pai de santo revelou os Orixás regentes de 2026 | Foto: Layla Mussi

Ao analisarmos os próximos 365 dias na numerologia cabalística ligada ao tarô, as previsões se mantêm semelhantes às dos búzios. As energias que emanam para 2026 são dos números 10, correspondente à “A Roda da Fortuna”, e o 1, ligado ao “O Mago”.

A carta do "O Mago" traz para 2026 um novo ciclo | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A energia da “A Roda da Fortuna” demonstra que 2026 será marcado por altos e baixos, com mudanças muito rápidas, tanto para o positivo quanto para o negativo. É um arquétipo que pede a valorização do ‘aqui e agora’. Já a energia do “Mago” indica o começo de um novo ciclo, exigindo que as pessoas tenham confiança e inteligência para atingir seus objetivos, mas é necessário manter o foco.

A carta da "Roda da Fortuna" revela que 2026 será marcado por altos e baixos | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“O ano de 2026 será representado por reviravoltas e pela colheita do que foi plantado anteriormente, mas também cheio de oportunidades para novos plantios. É o início de um novo ciclo repleto de mudanças constantes. Tudo será muito rápido e, exatamente por isso, faz-se necessário ter muita inteligência emocional para viver com flexibilidade, equilíbrio, criatividade e iniciativa. É o momento de sair da zona de conforto e se colocar para jogo, encontrar seu equilíbrio emocional, ser proativo, inovar sempre e aprender a se manter conectado com a tecnologia e as pessoas de forma inteligente e não dependente”, disse a taróloga Ritta Castro.



Política

Os búzios apontam que, na área da política em 2026, um ano em que os eleitores vão às urnas, haverá necessidade de escolher com cuidado os representantes. A previsão é de que o atual presidente possua grandes chances de se reeleger, entretanto pode surgir uma outra personalidade com probabilidade de ganhar, trazendo novidade para o Brasil.

“É um ano que vai ficar meio balançado, mas as pessoas têm que saber fazer a escolha, observar bem antes de escolher alguém para botar para governar”, revelou o Pai de Santo William Júnior d’ Yemanjá.

Previsão para política | Foto: Layla Mussi

Economia

Na área da economia, os búzios aconselham que as pessoas façam escolhas conscientes e com cautela.

“O Brasil ainda atravessa uma fase de recuperação. Haverá uma melhora, embora não seja total, trazendo mais equilíbrio e um certo alívio. No entanto, é fundamental que todos ajam com cautela, pois, sem isso, o país corre o risco de retornar ao mesmo ponto em que se encontra atualmente”, disse o pai de santo.

O pai de santo recomenda cautela na economia | Foto: Layla Mussi

O tarô confirma essa previsão para 2026, entretanto sugere que pode ser um período propício para investimentos pessoais e empreendimentos, desde que não se deixe de lado o planejamento e a inteligência financeira, guardando uma reserva para emergências e imprevistos. Além disso, é recomendado que as pessoas vibrem na energia da abundância.



Saúde

Para a saúde, os búzios pedem que as pessoas deem mais atenção a essa parte primordial da vida, uma vez que as pessoas estão muito ligadas às telas e acabam não descansando corretamente e deixando de lado o cuidado com a saúde. Em decorrência disso, a população tem desenvolvido ansiedade e outras doenças mentais e físicas. A recomendação é praticar o autoconhecimento e aprender a identificar se o corpo está bem ou não.

Na saúde a recomendação é redobrar o cuidado com a saúde física e mental | Foto: Layla Mussi

Nas cartas, a atenção está voltada para o cuidado com o excesso de energia e estresse. Outro ponto sensível é em relação a inflamações, circulação sanguínea, fadiga mental e fragilidade nas mãos. A recomendação para evitar esses problemas de saúde é a prática de atividade física constante, mas moderada, e que ofereça relaxamento, como yoga e meditação.

Educação

Para as pessoas que queiram investir na educação, o ano de 2026 é a hora certa para isso, pois segundo as previsões do tarô, será um momento propício para ter foco, objetivos e também conquistar os ideais no campo dos estudos.

Famosos

Neste ano, o mundo dos famosos foi recheado de polêmicas, brigas e separações. Já no ano de 2026, o destaque será para as revelações das celebridades vindo a público, além de que algumas personalidades retornarão para atrair ainda mais holofotes.

“É um ano em que algumas pessoas vão ficar muito mais à frente, muito na mídia, porém muita coisa que está escondida virá à tona, vai ser descoberta. Então, é o momento em que quem está escondido vai surgir, aparecer novamente, vai reaparecer na mídia, no alto. Algumas coisas de pessoas conhecidas vão vir à tona, de situações em que as pessoas vão ficar um pouco perplexas”, contou o pai de santo

Esportes

De acordo com os búzios, no ano da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vai chegar a uma etapa avançada da competição, provavelmente próximo da final. Entretanto, há a possibilidade de que o Brasil não ganhe, em razão de estratégias de jogo. Ainda segundo a previsão, será necessário um melhoramento e aprimoramento para chegar ao prêmio final.



Relacionamentos

Na área amorosa, o tarô traz algumas recomendações para evitar conflitos e para que o amor continue no coração das pessoas em 2026. De acordo com as cartas, deve-se tomar cuidado com a instabilidade emocional, que pode influenciar negativamente os relacionamentos, que tendem a ser marcados por altos e baixos. A previsão sugere que os casais evitem conversas difíceis durante momentos de irritabilidade e que busquem se estabilizar para não haver conflitos. Para evitar esse cenário de brigas e conflitos, o recomendado é que os casais apostem no diálogo e na flexibilidade para manter uma relação saudável.



Espiritualidade

Segundo o tarô, o campo da espiritualidade é um período de transição interna aliado a um processo de construção da evolução espiritual de forma lenta. Ao mesmo tempo, também poderá ser desenvolvido o autoconhecimento e o desenvolvimento da conexão com a própria essência e a força vital.

A espiritualidade merece atenção em 2026 | Foto: Layla Mussi

Recomendações para 2026

O tarô e os búzios se alinham em relação às recomendações para 2026, aconselhando que as pessoas tenham muita cautela, mas que aproveitem o ano para atingir os seus objetivos, independentemente da área de atuação. Os búzios ainda reforçaram que devem se investir no autoconhecimento, autocuidado e cuidado com relacionamentos mal terminados ao longo dos próximos 365 dias.



“É um ano em que a gente precisa ter cautela, ter discernimento, ter equilíbrio, não agir por impulso, evitar contendas. É um ano de recomeço, em que quem colheu vai plantar; é o ano de arar a terra, de fazer novos plantios para uma nova colheita. É um ano de objetivos: ‘eu quero isso para a minha vida, eu desejo, eu vou almejar e correr atrás’”, disse William d’ Yemanjá.

“Não podemos esquecer que seremos regidos em 2026 pelo planeta Marte, que representa a ação, a coragem, a guerra, a força, o enfrentamento, o movimento, a transformação e a abertura de caminhos. Com a influência de Marte, precisamos despertar força interior, determinação, firmeza, objetividade e, com equilíbrio, lutar pelo que acreditamos. Marte tem o poder de quebrar obstáculos, mas essa força, se mal direcionada, pode gerar impulsividade e conflitos, pois o elemento fogo é muito presente, gerando uma tensão no ar. É necessário esfriar a cabeça para não se envolver em problemas desnecessários, já que a influência do fogo de Marte faz com que todos queiram vencer e, se não houver uma boa comunicação, a guerra estará declarada”, disse Ritta sobre o que o tarô revelou.

Pedra de 2026

De acordo com a taróloga Ritta Castro, a pedra de 2026 será a Água-Marinha. Essa pedra é apontada como um cristal de paz, harmonia e conexão espiritual, que oferece equilíbrio da sensibilidade, intuição, sensitividade, bem-estar, paz interior, leveza e calma, atuando com assertividade em momentos de ansiedade e estresse, além de possuir eficácia em casos de inflamações em geral e nos nervos.



O cristal Água Marinha será uma fonte energética para 2026 | Foto: Reprodução - Instagram/Ameytysta

“É um cristal ideal para um ano regido por inícios e recomeços. É energeticamente indicado porque 2026 está com a influência de Marte (ação), e isso pede serenidade e comunicação clara para lidar com mudanças e decisões importantes, promovendo a cura emocional e a sabedoria interior. O cristal Jaspe Vermelho pode ser um grande aliado quando for necessária uma conexão com a estabilidade material, aterramento e ancoramento com a Terra, afastando energias negativas, trazendo força, coragem e vitalidade, já que essa pedra está vinculada ao vermelho de Marte. A união desses dois cristais pode ser um grande amuleto para 2026”, explicou a taróloga.

Cor do Réveillon

Para a passagem do ano, as cores sugeridas são divergentes em relação aos búzios e ao tarô.

Búzios: recomenda-se evitar roupas vermelhas, pretas e cores muito claras. Usar roupas em tons claros.

Tarô: pelo ano de 2026 ser regido pelo planeta Marte, a cor instruída para a virada é o vermelho, por simbolizar o fogo da energia do planeta. Contudo, por causa da intensidade de Marte, é preciso uma certa cautela com a cor, e é recomendado usar o vermelho apenas em uma peça de acessório. Para ter uma passagem de ano tranquila, o tarô sugere que as pessoas usem roupas do mesmo tom da pedra do ano, a Água-Marinha, ou seja, invistam em roupas com uma cor vibrante entre o azul claro e o verde claro, para trazer equilíbrio para o corpo e a mente.

Rituais para o Réveillon

O pai de santo William d’ Yemanjá instrui que, no dia 31, as pessoas façam uma prece para os Orixás Ogum e Iansã, pedindo “os novos caminhos e os bons ventos, que eles tragam boa prosperidade, ascensão e progresso na vida de todos nós. Pedir a Yemanjá e a Obatalá discernimento e equilíbrio para a gente iniciar o novo ano tranquilo e com direcionamentos”, contou o pai de santo.



Banhos para o dia 31 de dezembro

Caso queira uma virada de ano com as energias renovadas, há duas opções de banho de ervas para limpar o corpo e eliminar a carga negativa acumulada.

O pai de santo recomendou um banho com macassá, levante, manjericão, hortelã e sálvia, do qual deve ser retirado o sumo das ervas. Depois, lavar da cabeça aos pés.

A taróloga recomendou que: “Primeiramente, prepare o banho de limpeza; em seguida, o energético. Ambos devem ser feitos conforme abaixo: colocar as ervas desidratadas em um pote de vidro ou cerâmica, ferver em torno de 200 ml de água (para ferver a água, poderá ser usada uma panela normal ou uma chaleira) e jogar sobre as ervas. Deixar a infusão tampada por, no mínimo, 3 horas. Após a infusão maturar, coar e adicionar em torno de 300 ml de água, totalizando 500 ml de chá. Essa água adicionada poderá ser do próprio chuveiro, na temperatura que desejar. Para essa nova mistura, podem ser usadas vasilhas de vidro, cerâmica ou pote plástico, nunca metal. Obs.: caso utilize ervas frescas, será necessário macerar em água fria, esfregar as folhagens de vez em quando e deixar maturar também por 3 horas. Esse método é mais trabalhoso e nem todas as ervas são encontradas em formato fresco; o conselho é usar sachês de chá.

Ervas para banho de limpeza: arruda + guiné (desidratadas ou frescas). Após o banho de higiene, jogar o banho de limpeza do pescoço para baixo, determinando a libertação total de todas as impurezas físicas e energéticas do corpo. Enxaguar com água do chuveiro e, em seguida, jogar o banho energético da cabeça aos pés, determinando prosperidade, saúde, harmonia e equilíbrio dos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Deixar por cerca de 5 minutos e, após esse período, secar normalmente.

Ervas do banho energético: louro (1 folha), camomila (1 sachê ou 1 colher de sopa), canela (1 lasca pequena), cravo (3 unidades) e rosa amarela.”

Ritta Castro

Terapeuta Integrativa e Complementar

Terapeuta Oracular (Numerologia e Tarô)

CRTH-BR 5349/ABRATH

Whatsapp: (21) 98477-7556

E-mail: rittacastro@gmail.com

Instagram:@espacorittacastro

William d' Yemanjá

Whatsapp: (21) 97275-0865



E-mail: c.f.n.sra.n@gmail.com



Instagram: @C.f.n.sra.n

Facebook: Associação Espírita de Fraternidade Nsra dos Navegantes

Sob supervisão de Marcela Freitas