Operação integrada prende quadrilha especializada em roubo de veículo em Niterói; Vídeo

Após investigação desenvolvida pela 76ª DP (Centro), em conjunto com levantamento de Inteligência realizado pela equipe de busca do 12º BPM e pelo CISP-Niterói (Centro Integrado de Segurança Pública), foi constatado uma sequência de roubos recentes, ocorridos em diversos bairros do município de Niterói, que apresentava uma similaridade de 'modus operandi', indicando a atuação de uma mesma quadrilha.

Diante da consolidação das informações, as equipes realizaram uma Operação integrada entre a Polícia Militar e Polícia Civil, procedendo à Comunidade Pé Pequeno, no Bairro de Fátima, na manhã desta segunda-feira (29), local onde os acusados estariam escondidos. Foi realizado cerco tático, resultando na prisão de quatro integrantes da quadrilha.





Durante a ação, também foram recuperados/apreendidos 4 motocicletas, 1 automóvel, 1 arma de fogo, 1 carregador alongado de pistola, 4 rádios transmissores e material entorpecente. Dos cinco veículos, dois encontravam-se roubados.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos, juntamente com os materiais apreendidos e veículos recuperados, à 76ª DP (Centro), onde foram apresentados à autoridade policial para registro da ocorrência e autuação em flagrante delito por roubo de veículo.