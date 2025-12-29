Instagram Facebook Twitter Whatsapp
PRF recupera carro roubado após perseguição em direção à Ponte Rio-Niterói

O homem foi detido por suspeita de receptação

29 de dezembro de 2025 - 10:21
A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP

Na tarde deste sábado, policiais rodoviários federais recuperaram um automóvel após tentativa de fuga do condutor em direção à Ponte Rio-Niterói. O homem foi detido por suspeita de receptação.

Durante o retorno na altura da Rua João Brasil em Niterói, a equipe teve a atenção voltada para um veículo que, após consulta, apresentou passagens incompatíveis. Foi dada ordem de parada ainda na Alameda, porém o condutor não obedeceu e iniciou fuga em direção à Ponte Rio-Niterói.

Após acompanhamento, a equipe conseguiu realizar a abordagem. Foi verificado que o automóvel apresentava sinais de adulteração em alguns elementos, mas foi possível identificar o veículo original com registro de roubo em fevereiro deste ano na Delegacia do Méier, no Rio de Janeiro.

O condutor foi detido por suspeita de receptação e optou por ficar em silêncio.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP.

