Polícia Civil desarticula golpe das “caixas de areia” e mira esquema de furto de celulares de alto valor

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) deflagraram, nesta segunda-feira (29/12), a "Operação Sandman", contra um esquema de furto de aparelhos celulares de alto valor durante a entrega e devolução dos produtos comprados em uma plataforma de e-commerce. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados no bairro de Vargem Pequena, na Zona Oeste, e no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense.

As investigações tiveram início após uma empresa comunicar o furto de 15 aparelhos celulares adquiridos por meio de uma plataforma on-line. Os criminosos realizavam as compras utilizando contas cadastradas em nome de terceiros e, no momento da entrega, recusavam o recebimento do produto. Em seguida, cancelavam a compra e solicitavam o reembolso. Quando a encomenda retornava ao centro de distribuição, o aparelho já havia sido retirado e substituído por um saco de areia.

Após intenso trabalho de inteligência, os agentes identificaram os responsáveis pelo golpe. Apesar de utilizarem cadastros de terceiros, os pagamentos via pix e os valores restituídos após o cancelamento das compras eram direcionados a contas bancárias vinculadas aos investigados. Durante a apuração, os policiais conseguiram localizar e apreender dois dos aparelhos subtraídos, adquiridos diretamente por um dos investigados.

Com base nas provas reunidas, a equipe cumpre nesta segunda mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados para apreender equipamentos eletrônicos, celulares, computadores e outros materiais que possam contribuir para o aprofundamento das investigações.

O nome da operação faz referência à principal estratégia utilizada no golpe, em alusão ao personagem “Homem-Areia”, símbolo clássico da transformação e do engano. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e mensurar o prejuízo causado pelo esquema criminoso.