Moradores de Itaboraí, pai e filho morrem afogados em rio no Espírito Santo durante feriado de Natal

Jeremias e o filho mais novo, Bernardo, morreram afogados em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo - Foto: Reprodução

Uma família natural do Rio de Janeiro viveu uma tragédia na última quinta-feira (25), enquanto viajavam para aproveitar o feriado de Natal em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo.

Morador de Itaboraí, Jeremias Machado Ribeiro, de 41 anos, morreu afogado ao tentar salvar o filho, Bernardo de Barros Ribeiro, de 7, que também veio a falecer ao ser arrastado pela correnteza. O pai ainda conseguiu salvar o filho mais velho de 11 anos, quando o jovem foi afastado para uma parte funda do rio enquanto todos brincavam em família. A informação foi confirmada por familiares.

Segundo informações do g1, Jeremias, que era caldeireiro e estudava para se tornar pastor, morreu afogado junto com o filho em um rio na zona rural de Jerônimo Monteiro. Os dois foram enterrados no último sábado (27), no Cemitério Municipal da cidade.

Além de Bernardo, Jeremias tinha outros dois filhos, um de 11 anos [que foi salvo por ele] e um bebê de 5 meses.

De acordo com a irmã mais velha do caldeireiro, Nilza Ribeiro Massafra, toda a família tinha o costume de se reunir na chácara em Jerônimo Monteiro nos períodos festivos. No dia 25, eram 11 adultos e quatro crianças na casa, todos estavam se divertindo quando o acidente aconteceu.

Segundo relatos da família ao g1, o filho mais velho de Jeremias caiu em uma área funda do rio. O pai conseguiu salvar o menino, mas foi levado pela correnteza logo em seguida. Enquanto isso, o filho mais novo se aproximou do local e também acabou sendo levado.

Última pregação

Jeremias havia concluído todas as provas ministeriais com bons resultados e se preparava para virar pastor. Em sua última pregação, realizada em 21 de dezembro na Igreja Assembleia de Deus Efraim, no Centro de Jerônimo Monteiro, o caldeireiro falou sobre a importância de aproveitar a vida e os momentos em família e disse aos fiéis: "não sabemos o dia de amanhã”. A previsão da família era retornar para casa no dia 27, data do sepultamento.

"O Jeremias é meu irmão caçula. Ele sempre foi muito querido, foi muito paparicado por nós, mais velhos, porque ele veio assim sem a gente esperar. Sempre foi muito maduro, estudioso, inteligente, e se tornou um homem de muita fé. Ele era um cristão de verdade, um homem que vivia o que ele pregava", disse Nilza, irmã de Jeremias, em entrevista ao g1.

O trecho da última pregação foi registrado em vídeo pela cantora Ester Fagundes, filha do pastor responsável pela igreja e amiga da família.





Sobre o caso

Os corpos de Jeremias Machado Ribeiro e o filho Bernardo de Barros Ribeiro foram encontrados na última sexta-feira (26), um dia após o desaparecimento.

As buscas começaram ainda na quinta-feira (25), mas foram interrompidas à noite. A equipe de mergulho retomou os trabalhos na manhã de sexta-feira, e os corpos foram localizados no início da tarde.

A perícia da Polícia Científica foi acionada, e os corpos foram encaminhados ao Serviço Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, na mesma região, onde passaram por exames de necropsia. Em seguida, foram liberados para os familiares.

O sepultamento aconteceu na manhã de sábado (27), no Cemitério Municipal de Jerônimo Monteiro, com caixões fechados.