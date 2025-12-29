Homem é morto a tiros na Praia de Geribá, em Búzios

Um homem, ainda não identificado, foi morto na tarde deste domingo (28), na Praia de Geribá, em Búzios, na Região dos Lagos. Banhistas contaram que houve correria em um dos becos da praia e, na areia, o homem foi atingido por três disparos.

O ataque aconteceu no canto esquerdo da praia, área onde havia inúmeras pessoas no momento do crime. De acordo com testemunhas, após os criminosos efetuarem os disparos em direção à vítima, eles fugiram a pé na direção da Estrada da Ferradurinha. A vítima foi atingida pelos disparos nas costas e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local.

Policiais militares do 25º BPM (Cabo Frio) estiveram no local e isolaram a área para preservar a cena do crime, para a realização da perícia. Eles também começaram a colher depoimentos e a buscar imagens de câmeras de segurança da localidade, para ajudar no trabalho de identificação.

Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, a motivação do crime ou os suspeitos. A investigação está sendo realizada pela 127ª DP (Búzios) para esclarecer o caso.