Gonçalenses poderão aproveitar cardápio de Ano Novo no Restaurante do Povo; Saiba mais

Para celebrar o fim de ano, o Restaurante do Povo, em Alcântara, vai preparar um almoço de Ano Novo, na quarta-feira (31). Na última semana do ano, a unidade funciona normalmente, e estará fechada apenas no dia 1º de janeiro (quinta-feira), feriado nacional.

O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h, e oferece refeições por preços simbólicos, sendo o café da manhã R$0,50 e o almoço R$1. O café da manhã é servido das 7h às 11h e o almoço, das 11h às 15h.

O cardápio especial de Ano Novo terá lombo assado, frango assado ao molho de laranja, farofa festiva, arroz, feijão, beterraba cozida, suco de uva e a sobremesa “delícia gelada”.

As refeições do Restaurante são preparadas por nutricionistas especializados, com o objetivo de fornecer uma alimentação nutritiva para os gonçalenses em todos os dias do ano. O local busca sempre preparar um cardápio especial nas épocas festivas. Na última quarta-feira, véspera de Natal, o Restaurante garantiu uma ceia saborosa.