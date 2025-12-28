Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Corpo é encontrado carbonizado no Colubandê, em São Gonçalo

Caso será investigado pela DH

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de dezembro de 2025 - 18:36
Agentes da DH irão investigar o caso
Um corpo foi encontrado na tarde deste domingo (28) próximo à Rodovia Amaral Peixoto, altura do bairro Colubandê, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os agentes encontraram um corpo carbonizado.

A área foi imediatamente isolada para preservação do local para perícia. A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNISG) foi acionada e assumiu a investigação do caso.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do ocorrido. O corpo será encaminhado para exames complementares, que devem auxiliar na identificação e na apuração da causa da morte. A Polícia Civil segue investigando o caso.

