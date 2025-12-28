Dupla é detida com moto adulterada durante abordagem em Maria Paula, Niterói

Dois homens foram detidos durante uma ação do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A abordagem aconteceu na Avenida Dalva Raposo, no cruzamento com a RJ-100, em Maria Paula, na Região Oceânica de Niterói, nessa sexta-feira.

Leia também:

Polícia Civil prende criminoso que atropelou e agrediu ex-companheira na Zona Oeste

PM apreende motocicleta clonada em Niterói



De acordo com a Polícia Militar, realizava patrulhamento quando chamou a atenção para dois homens que estavam em uma motocicleta em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma trouxinha de substância entorpecente, aparentando ser skank.

Na verificação do veículo, uma motocicleta Honda CG Titan 160, de cor cinza, os agentes constataram que a numeração do motor estava suprimida, o que caracteriza crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi registrado e analisado pela autoridade policial. A motocicleta permaneceu apreendida para os procedimentos legais.