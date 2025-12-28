Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dupla é detida com moto adulterada durante abordagem em Maria Paula, Niterói

Polícia Militar apreendeu motocicleta com numeração do motor suprimida e porção de entorpecente

28 de dezembro de 2025 - 15:07
A motocicleta permaneceu apreendida para os procedimentos legais -

Dois homens foram detidos durante uma ação do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A abordagem aconteceu na Avenida Dalva Raposo, no cruzamento com a RJ-100, em Maria Paula, na Região Oceânica de Niterói, nessa sexta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, realizava patrulhamento quando chamou a atenção para dois homens que estavam em uma motocicleta em atitude suspeita.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com um dos suspeitos uma trouxinha de substância entorpecente, aparentando ser skank.

Na verificação do veículo, uma motocicleta Honda CG Titan 160, de cor cinza, os agentes constataram que a numeração do motor estava suprimida, o que caracteriza crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados à 79ª DP (Jurujuba), onde o caso foi registrado e analisado pela autoridade policial. A motocicleta permaneceu apreendida para os procedimentos legais.

