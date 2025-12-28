PM apreende motocicleta clonada em Niterói
Policiais receberam informações do CISP sobre veículo possivelmente clonado
Uma motocicleta foi apreendida por policiais militares do 12º BPM (Niterói), na noite deste sábado (27), na Avenida Vereador Carlos Roberto Boechat, no bairro de São Francisco. Junto com o veículo, estava um homem de 30 anos, com cinco passagens pela polícia.
De acordo com a Polícia Militar, agentes estavam na entrada da Comunidade do Preventório, em Charitas, quando receberam informações do CISP sobre uma motocicleta suspeita de ser clonada circulando pela região.
Logo em seguida, os policiais se dirigiram para o túnel Charitas-Cafubá. Os militares conseguiram abordar o piloto da motocicleta.
O caso foi registrado na 79ª DP (Charitas), onde a motocicleta foi apreendida. Em nome do homem que estava com o veículo foram encontradas quatro anotações por roubo e uma por lesão corporal contra mulher.