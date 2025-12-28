Polícia Civil prende criminoso que atropelou e agrediu ex-companheira na Zona Oeste

A prisão foi realizada pelos agentes da Deam de Campo Grande em parceria com policiais da 34ªDP (Bangu) - Foto: Divulgação - PCERJ

A prisão foi realizada pelos agentes da Deam de Campo Grande em parceria com policiais da 34ªDP (Bangu) - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande, em ação conjunta com a 34ª DP (Bangu) prenderam um homem em flagrante, neste sábado (27/12), por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Em uma rápida ação, o criminoso foi localizado em Bangu, Zona Oeste do Rio, horas após a vítima procurar a Deam para registrar o caso.

De acordo com os agentes, o preso não aceitava o fim do relacionamento. Na última sexta-feira (26/12), ele atropelou a mulher propositalmente com uma motocicleta e, vendo que ela havia sobrevivido, desembarcou do veículo e a agrediu violentamente com diversos socos em seu rosto, chutes e ainda utilizou seu capacete, para desferir golpes na cabeça da vítima.

As agressões foram contidas por pessoas que passavam pelo local, mas o homem conseguiu fugir após a ação. Ao tomar ciência do fato, os agentes realizaram diligências e localizaram o criminoso próximo à 34ªDP (Bangu). Ao saber que estava sendo procurado, o agressor ainda chegou a divulgar uma mensagem em suas redes sociais onde informava que seria preso.

Ele foi detido por agentes da 34ª DP (Bangu) e encaminhado à Deam de Campo Grande, onde foi atuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.