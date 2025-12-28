Homem é investigado por importunação ofensiva ao pudor em praia de Niterói

De acordo com a ocorrência, as banhistas registraram imagens que mostram o homem manipulando a genitália de forma frequente e compulsiva por cima do calção de banho - Foto: Divulgação

De acordo com a ocorrência, as banhistas registraram imagens que mostram o homem manipulando a genitália de forma frequente e compulsiva por cima do calção de banho - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante na praia de Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, após duas banhistas acionarem a polícia por comportamento considerado inadequado. Segundo o relato das vítimas, o suspeito praticava atos obscenos enquanto permanecia na faixa de areia, direcionando a conduta às mulheres.

De acordo com a ocorrência, as banhistas registraram imagens que mostram o homem manipulando a genitália de forma frequente e compulsiva por cima do calção de banho, em atitude considerada incompatível com o ambiente público. As gravações reforçaram a suspeita inicial e passaram a configurar indícios consistentes de autoria.

Ainda segundo as vítimas, o comportamento do homem se intensificava quando a companheira se afastava em direção ao mar. Nesses momentos, ele voltava-se especificamente para as banhistas, repetindo os gestos de maneira insistente.

O caso está sendo investigado pela 81ª DP (Itaipu), que determinou a instauração de inquérito policial com base no artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual.

A Polícia Civil informou que o procedimento tramita em sigilo. Não há informações de prisão.