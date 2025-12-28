Crianças morrem em incêndio na Zona Oeste do Rio

Um incêndio em uma residência em Sepetiba, Zona Oeste do Rio, matou duas crianças, uma menina de 4 anos e um menino de 2, neste sábado (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes que foram acionadas chegaram no local por volta das 19h, porém os irmãos já haviam morrido. As circunstâncias do incêndio ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

Vizinhos e conhecidos da família informaram que as crianças estavam sozinhas na residência, que estaria trancada na hora que as chamas começaram a se alastrar.

A perícia foi realizada pela 43ª DP (Guaratiba). Segundo a Polícia Civil, ainda estão sendo feitas diligências para apurar as circunstâncias dos fatos.