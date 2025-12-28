Homem morre ao cair com motocicleta no Canal de São Francisco
A vítima morreu ainda no local
Um homem de 27 anos, que pilotava uma motocicleta morreu após colidir com uma árvore e o veículo cair no Canal de São Francisco, na Rua Fernandes Couto, esquina com Avenida Presidente Roosevelt, próximo a um posto de combustíveis no bairro de São Francisco, na manhã deste domingo (28).
Informações do Corpo de Bombeiros atestam que o Quartel de Charitas foi acionado por volta das 6h47 da manhã, mas quando equipes chegaram no local já encontraram a vítima sem vida.
O local foi periciado e o corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, também em Niterói.
Nas redes sociais, circulam vídeos do acidente. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.