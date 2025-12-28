Homem morre ao cair com motocicleta no Canal de São Francisco

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima já estava morta - Foto: Reprodução

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima já estava morta - Foto: Reprodução

Um homem de 27 anos, que pilotava uma motocicleta morreu após colidir com uma árvore e o veículo cair no Canal de São Francisco, na Rua Fernandes Couto, esquina com Avenida Presidente Roosevelt, próximo a um posto de combustíveis no bairro de São Francisco, na manhã deste domingo (28).

Informações do Corpo de Bombeiros atestam que o Quartel de Charitas foi acionado por volta das 6h47 da manhã, mas quando equipes chegaram no local já encontraram a vítima sem vida.

Leia também:

Bruninho Samudio curte praia no Rio

Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em julho e agosto deste ano

O local foi periciado e o corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, também em Niterói.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Nas redes sociais, circulam vídeos do acidente. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.