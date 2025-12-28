Homem de 77 anos é preso suspeito de estupro contra criança de 5 anos em Itaipu

Um homem de 77 anos foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (27) suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos, no bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. A ocorrência foi atendida por policiais do 12° Batalhão de Polícia Militar (Niterói).

Um dos familiares informou que o suspeito dos abusos seria o próprio avô da vítima.

A criança foi encaminhada ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Niterói, onde passou por exame de corpo de delito. Em seguida, o homem foi levado à 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.