Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5346 | Euro R$ 6,5175
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia Militar atinge marca histórica de 800 fuzis apreendidos em menos de um ano

Após apreensão de duas armas no Morro do Juramento, a corporação chegou a marca histórica

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de dezembro de 2025 - 15:45
Polícia Militar chega a marca de 800 fuzis apreendidos em menos de um ano
Polícia Militar chega a marca de 800 fuzis apreendidos em menos de um ano -

Uma ação operacional realizada no início da tarde desta sexta-feira (26) na comunidade Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, policiais militares do 41º BPM (Irajá) apreenderam dois fuzis. A apreensão dos armamentos entraria apenas para a estatística de rotina se não fosse um detalhe: com essas duas armas de guerra, a Corporação atingiu a marca recorde de 800 fuzis apreendidos em menos de um ano.

A apreensão na comunidade do Juramento destaca mais uma ação dos policiais do 41º BPM, que, neste ano, foi a unidade que mais apreendeu fuzis, atingindo a marca de 132 fuzis, entre janeiro e 26 de dezembro. Depois do 41º BPM, compõem a lista dos cinco batalhões melhores colocados no ranking o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), com 112; do 15º BPM (Duque de Caxias); do 9º BPM (Rocha Miranda), com 62; e do 21º BPM (São João de Meriti), com 58 fuzis.

 "Esse volume de apreensões de fuzis, impensável em qualquer outro estado da Federação, reflete a garra e o profissionalismo dos nossos policiais, como também a capacidade de planejamento da Corporação. Mas reflete também a necessidade da participação das forças federais nessas ações, especialmente no combate ao tráfico de armas", afirma o secretário de Estado e comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

Leia também:

Baleia-jubarte é encontrada morta na Praia de Itaipuaçu, em Maricá

Avião monomotor cai na praia de Copacabana em meio a sábado de forte calor

A observação do coronel Menezes está de acordo com o levantamento da área de inteligência da Corporação. Esse levantamento mostra que mais de 90% dos fuzis apreendidos pela Polícia Militar são fabricados em outros países da Europa, Ásia e, sobretudo, Estados Unidos.

Não por coincidência, os dois fuzis apreendidos nesta sexta-feira por policiais militares do 41º BPM foram fabricados nos Estados Unidos: um Colt AR-15 M4 calibre 5.56 e um Bushmaster modelo XM15 calibre 5.56.

Tags:

apreensão de fuzil Polícia Militar

Matérias Relacionadas