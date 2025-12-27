Polícia Militar atinge marca histórica de 800 fuzis apreendidos em menos de um ano

Uma ação operacional realizada no início da tarde desta sexta-feira (26) na comunidade Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, policiais militares do 41º BPM (Irajá) apreenderam dois fuzis. A apreensão dos armamentos entraria apenas para a estatística de rotina se não fosse um detalhe: com essas duas armas de guerra, a Corporação atingiu a marca recorde de 800 fuzis apreendidos em menos de um ano.

A apreensão na comunidade do Juramento destaca mais uma ação dos policiais do 41º BPM, que, neste ano, foi a unidade que mais apreendeu fuzis, atingindo a marca de 132 fuzis, entre janeiro e 26 de dezembro. Depois do 41º BPM, compõem a lista dos cinco batalhões melhores colocados no ranking o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), com 112; do 15º BPM (Duque de Caxias); do 9º BPM (Rocha Miranda), com 62; e do 21º BPM (São João de Meriti), com 58 fuzis.

"Esse volume de apreensões de fuzis, impensável em qualquer outro estado da Federação, reflete a garra e o profissionalismo dos nossos policiais, como também a capacidade de planejamento da Corporação. Mas reflete também a necessidade da participação das forças federais nessas ações, especialmente no combate ao tráfico de armas", afirma o secretário de Estado e comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

A observação do coronel Menezes está de acordo com o levantamento da área de inteligência da Corporação. Esse levantamento mostra que mais de 90% dos fuzis apreendidos pela Polícia Militar são fabricados em outros países da Europa, Ásia e, sobretudo, Estados Unidos.

Não por coincidência, os dois fuzis apreendidos nesta sexta-feira por policiais militares do 41º BPM foram fabricados nos Estados Unidos: um Colt AR-15 M4 calibre 5.56 e um Bushmaster modelo XM15 calibre 5.56.