Avião monomotor cai na praia de Copacabana em meio a sábado de forte calor

Queda ocorreu na altura do Posto 3; Bombeiros fazem buscas por sobreviventes e verificam possíveis feridos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de dezembro de 2025 - 13:01
Segundo testemunhas, a aeronave caiu no mar e afundou logo após o impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já realiza buscas pelo piloto

Em meio ao forte calor deste sábado (27) no Rio de Janeiro, um avião monomotor caiu na praia de Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense. No momento do acidente, a orla estava lotada de banhistas, o que provocou correria e apreensão entre as pessoas que estavam no local.

Segundo testemunhas, a aeronave caiu no mar e afundou logo após o impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já realiza buscas pelo piloto. Para auxiliar no resgate, equipes utilizam jet-skis e outros equipamentos de apoio nas proximidades do local da queda.

O acidente ocorreu na altura do Posto 3 de Copacabana. Os bombeiros também verificam se algum banhista ficou ferido, já que a praia estava cheia no momento do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas da queda nem sobre o estado da vítima.

