Baleia-jubarte é encontrada morta na Praia de Itaipuaçu, em Maricá

Ainda não se sabe o que teria causado a morte do animal

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de dezembro de 2025 - 10:41
Uma baleia-jubarte foi encontrada morta nas águas da praia de Itaipuaçu, em Maricá, nesta sexta-feira (26). Após algum tempo boiando no mar, o corpo do animal chegou à areia, onde ficou encalhada até o trabalho de remoção.

O animal marinho foi removido no final da tarde, em uma operação que contou com o trabalho da Defesa Civil, dos Bombeiros e do INEA.

De acordo com a prefeitura, equipes do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua/Uerj) foram acionadas para a realização da necropsia no corpo da baleia-jubarte, além da coleta de amostras. Essas ações ajudaram a identificar a causa da morte do animal.

Nas redes sociais circulam vídeos e fotos da baleia, registrados por banhistas que passavam pela praia.

