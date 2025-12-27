Baleia-jubarte é encontrada morta na Praia de Itaipuaçu, em Maricá
Ainda não se sabe o que teria causado a morte do animal
Uma baleia-jubarte foi encontrada morta nas águas da praia de Itaipuaçu, em Maricá, nesta sexta-feira (26). Após algum tempo boiando no mar, o corpo do animal chegou à areia, onde ficou encalhada até o trabalho de remoção.
O animal marinho foi removido no final da tarde, em uma operação que contou com o trabalho da Defesa Civil, dos Bombeiros e do INEA.
De acordo com a prefeitura, equipes do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua/Uerj) foram acionadas para a realização da necropsia no corpo da baleia-jubarte, além da coleta de amostras. Essas ações ajudaram a identificar a causa da morte do animal.
Nas redes sociais circulam vídeos e fotos da baleia, registrados por banhistas que passavam pela praia.