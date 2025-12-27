Homem é encontrado morto na praia de Charitas, em Niterói

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 17h50 para remover o corpo - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Banhistas encontraram o corpo de um homem, identificado como Marcelo Gonçalves, de 50 anos, na praia de Charitas, na Zona Sul de Niterói, na manhã desta sexta-feira (26). Testemunhas afirmam que o homem teria morrido após mergulhar. Ainda não se sabe a causa da morte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 17h50 para remover o corpo, que se encontrava na altura do número 461 da Avenida Prefeito Sílvio Picanço.

Testemunhas informaram que o homem havia passado mal no mar e acabou se afogando acidentalmente.

