Maricá reforça segurança para o Réveillon 2026 com ação integrada e tecnologia de monitoramento

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, montou um esquema especial de segurança para o Réveillon 2026, com base na tecnologia e na ação integrada entre forças de segurança da cidade. O objetivo é garantir ordem pública e proporcionar resposta rápida a ocorrências, combinando atuação de equipes em campo e tecnologia de monitoramento.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Júlio Veras, o planejamento inclui reforço em todos os locais com festividades e queima de fogos.

“O planejamento foi elaborado de forma integrada com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e o PROEIS, promovendo o aumento do efetivo e a atuação coordenada das forças de segurança. Queremos que moradores e turistas possam vivenciar uma virada de ano tranquila, segura e em clima de paz”, afirmou.

Ao todo, a estrutura operacional prevista envolve 348 agentes, sendo 146 guardas municipais, 174 vagas oferecidas a policiais militares pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e 28 profissionais atuando no Regime Adicional de Serviço (RAS) da secretaria.

O efetivo será distribuído em pontos estratégicos, com equipes e viaturas dedicadas às orlas e bairros que tradicionalmente concentram maior público na virada. A operação contará com 55 veículos (35 carros e 20 motos), além de três viaturas do RAS e uma base móvel de monitoramento. Pelo Proeis, estão previstas 15 viaturas e 10 motos.

A cidade também reforça o uso de tecnologia na vigilância, com 2.943 câmeras em operação, incluindo 556 câmeras urbanas (CFTV), 2.189 patrimoniais, 34 câmeras de reconhecimento facial e 164 pontos com leitura de placas (OCR). Em campo, os agentes da Guarda Municipal estarão equipados com instrumentos de menor potencial ofensivo, seguindo protocolos de legalidade, proporcionalidade e prevenção.