Homem é preso com arma, munições e drogas no Rocha, em São Gonçalo

Um homem foi preso na manhã deste sábado (27) durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 1º BPM (São Gonçalo), na Rua Adelino da Matta, no bairro do Rocha, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada por volta das 6h50, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes da Polícia Militar.

De acordo com informações da PM, os agentes do GAT checavam dados repassados pelo Disque Denúncia, quando se depararam com um suspeito. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir, mas acabou sendo capturado após um cerco montado pelas guarnições.

Com o acusado, de 37 anos, os policiais encontraram uma pistola Glock calibre 9mm com numeração raspada, além de 59 munições intactas, quatro carregadores de pistola, um rádio transmissor e material entorpecente, que ainda será contabilizado. Segundo a polícia, o suspeito seria ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV).





O homem foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), central de flagrantes da região, onde o caso registrado.