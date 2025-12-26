Mega da Virada 2025: prêmio histórico de R$ 1 bilhão atrai apostadores em São Gonçalo

Apostadores de São Gonçalo correm para garantir suas apostas na Mega da Virada e sonham com a chance de se tornarem bilionários - Foto: Layla Mussi

Apostadores de São Gonçalo correm para garantir suas apostas na Mega da Virada e sonham com a chance de se tornarem bilionários

A Mega da Virada deste ano entra para a história como o valor mais alto já premiado pelo concurso: R$ 1 bilhão. Em razão das altas cifras, muitos apostadores em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, correram para fazer a sua fezinha e sonhar em mudar a vida deles e a dos familiares. Caso o ganhador invista somente uma pequena porcentagem do prêmio total, apenas o rendimento já teria valores milionários.

O sorteio ocorrerá na próxima quarta-feira (31), às 22h, de acordo com o horário de Brasília, mas as apostas podem ser realizadas até às 20h nas lotéricas ou no site e aplicativo da Loterias Caixa. Caso os apostadores queiram acompanhar o sorteio ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

O concurso especial da Mega da Virada, de número 2955, não acumula; dessa forma, se nenhum apostador acertar os 6 números, o prêmio será dividido entre quem conseguir acertar os 5 números. Sabendo disso, as casas lotéricas estão recebendo muitos apostadores, que sonham em mudar de vida com o prêmio; porém, a expectativa é que essa quantidade aumente nos próximos dias.

“O pessoal está de olho no prêmio, que é o maior prêmio da história. Ele está em R$ 1 bilhão este ano, e o brasileiro sabe como é: todo mundo deixa para a última hora para poder organizar o bolão. Então acredito que agora, pós-Natal, é o momento que o pessoal vai procurar bastante”, disse a gerente de vendas da lotérica Viviane Frederico, de 35 anos.

Viviane Frederico, gerente da lotérica

Os apostadores de São Gonçalo têm histórico de vencedores, pois em 2019 o município registrou uma aposta milionária; então a expectativa para esse resultado da Mega da Virada é grande.



Ganhar na Mega da Virada é um sonho para qualquer pessoa, mas ganhar R$ 1 bilhão faz com que os apostadores sonhem alto e planejem com antecedência a mudança de vida que podem ter.

“Eu vou jogar individualmente, porque eu gosto de participar individualmente sempre. Se eu ganhar pretendo repousar e viver intensamente a vida, que seria cuidar da família, ter um lar propício para todos, ter um plano de saúde bom. Também iria investir. Eu seria a mesma pessoa, só com um poder aquisitivo maior, mas não mudarei nada“, revelou a apostadora Maria do Socorro Silva Calisto, de 64 anos.

Maria do Socorro Silva Calisto, apostadora

Há também as pessoas que pretendem ajudar ainda mais quem precisa, mas sem deixar de lado a opção de investir uma parcela da quantia ganha na Mega da Virada.

“Aposto desde que começou, nunca ganhei nada, estou tentando. Com o valor eu ia ajudar o próximo, fazer muita coisa, iria investir também, mas iria ajudar mais as pessoas“ contou o apostador aposentado José Geraldo de Sousa, de 71 anos.

José Geraldo de Sousa, apostador

Como aumentar o valor da Mega da Virada

O valor da Mega da Virada pode ser ainda maior caso o apostador separe uma pequena porcentagem para investir, o que poderia render mais alguns milhões. Se o valor investido for de 1% ao mês, haverá um retorno mensal de R$ 10 milhões. Caso a porcentagem for ainda menor, de 0,3% ao mês, o valor seria de R$ 3 milhões.

Concurso especial não acumula e promete mudar a vida de quem acertar os números

Se a aposta ganhadora for derivada de um bolão com 20 pessoas integrantes, cada um receberia até R$ 50 milhões. A partir desse valor, se o apostador investisse 1% o rendimento mensal seria R$ 500 mil. Em relação a 0,3%, o valor de retorno seria de R$ 150 mil.

Apesar dos valores premiados pelas loterias são tributados na fonte à alíquota de 30%, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Contudo, o valor de R$ 1 bilhão é o valor integral que o vencedor vai receber.

Mega da Virada leva multidão às lotéricas de São Gonçalo

Sob supervisão de Marcela Freitas