Mulher é morta a facadas pelo companheiro na noite de Natal na Zona Oeste

Após o crime, o suspeito, de 31 anos, foi imobilizado por moradores da área e acabou sendo agredido - Foto: Reprodução/ internet

Após o crime, o suspeito, de 31 anos, foi imobilizado por moradores da área e acabou sendo agredido - Foto: Reprodução/ internet

Uma mulher morreu após ser atacada pelo companheiro na noite de Natal, quinta-feira (25), na Rua Antônia da Mota Macedo, em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio. Letícia de Sousa Braga chegou a receber atendimento e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) foram chamadas para atender uma ocorrência de violência doméstica. Após o crime, o suspeito, de 31 anos, foi imobilizado por moradores da área e acabou sendo agredido. Ele também sofreu ferimentos e foi levado para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, onde permanece sob observação médica e custódia.

Leia também:

Polícia Civil resgata idoso mantido em cárcere privado e prende pai e filho em Cabo Frio

Funcionamento do MetrôRio neste fim de semana (27 e 28/12), com Jogo das Estrelas sábado no Maracanã

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Letícia deixa três filhos.