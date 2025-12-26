Funcionamento do MetrôRio neste fim de semana (27 e 28/12), com Jogo das Estrelas sábado no Maracanã

Neste fim de semana (27 e 28/12), o MetrôRio funcionará das 5h à meia-noite, no sábado; e das 7h às 23h, no domingo - Foto: Divulgação

Neste fim de semana (27 e 28/12), o MetrôRio funcionará das 5h à meia-noite, no sábado; e das 7h às 23h, no domingo - Foto: Divulgação

Neste fim de semana (27 e 28/12), o MetrôRio funcionará das 5h à meia-noite, no sábado; e das 7h às 23h, no domingo. Nos dois dias, a Linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Jogo da Estrelas sábado no Maracanã

No sábado (27/12) acontece o Jogo das Estrelas no estádio do Maracanã. Haverá a partida dos Artistas às 18h, e dos jogadores de futebol a partir das 20h30. O metrô é a melhor opção para chegar ao evento utilizando a Linha 2. A concessionária vai reforçar o efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período nas estações Maracanã e São Cristóvão para oferecer mais comodidade e facilidade ao público.

Leia também:

Barricada Zero completa um mês com 6,5 mil toneladas removidas

Niterói intensifica ações contra a dengue e reforça estratégia de prevenção no verão



A empresa sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (linha 2).

A concessionária orienta ainda que os clientes utilizem métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões com antecedência para evitar filas.

Outra dica importante é usar o aplicativo do MetrôRio, disponível para Android e iOS, para planejar os trajetos e acompanhar, em tempo real, a operação do sistema metroviário. Os clientes podem consultar a ferramenta “Planeje sua viagem” no site da concessionária neste link: Link

SERVIÇO:

Funcionamento do metrô neste fim de semana (27 e 28/12)

Metrô - Linhas 1, 2 e 4

Sábado (27/12): das 5h à meia-noite

Domingo (28/12): das 7h às 23h

Transferência entre as linhas 1 e 2

Sábado (27/12) e domingo (28/12): no trecho compartilhado entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema