Polícia Civil resgata idoso mantido em cárcere privado e prende pai e filho em Cabo Frio

Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS), com o apoio de policiais militares, resgataram um idoso vítima de cárcere privado - Foto: Divulgação

A Polícia Civil não tira folga nem no Natal. Agentes da Delegacia Antissequestro (DAS), com o apoio de policiais militares, resgataram um idoso vítima de cárcere privado e prenderam os dois criminosos, pai e filho, em flagrante. A operação ocorreu nesta quinta-feira (25/12), no bairro Botafogo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com as investigações, a vítima, que era amiga dos criminosos há cerca de 20 anos, foi atraída para a residência deles sob o pretexto de realizar um serviço de transporte. Ao chegar no endereço, o idoso, de 76 anos, foi rendido pela dupla, que cobriu sua cabeça com um saco plástico e realizou constantes ameaças de morte.

Durante o cárcere privado, pai e filho exigiram o pagamento de R$ 60 mil para a libertação do homem, além de subtrair R$ 400 da vítima. Os criminosos também tentaram realizar uma transferência bancária de R$ 7 mil, mas foram impedidos devido ao bloqueio imposto pelo banco.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, os agentes iniciaram diligências imediatas e, por meio de um trabalho de inteligência, deflagraram a operação para resgatar o idoso. Na ação, a equipe invadiu o imóvel e localizou a vítima trancada em um quarto. Os dois criminosos foram presos em flagrante.