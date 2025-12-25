Homem com mandado de prisão por tráfico é capturado pela PM em São Gonçalo

Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as características repassadas em frente a uma padaria, na própria Praça da Mentira - Foto: Enzo Britto

Foi preso na manhã desta quinta-feira (25) um homem identificado como Matheus da Mota de Oliveira, conhecido pelo apelido de “Pantera”, durante uma ação do 1º Batalhão da Polícia Militar em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense. A prisão ocorreu por volta das 7h30, na Praça da Mentira, localizada entre os bairros Galo Branco e Rocha.

Segundo a Polícia Militar, policiais realizavam patrulhamento de rotina na região quando recebeu informações sobre dois suspeitos que estariam praticando roubos a pé nas proximidades.

Durante as buscas, os policiais localizaram um homem com as características repassadas em frente a uma padaria, na Praça da Mentira. Ao procederem com a abordagem, confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Contra Matheus da Mota de Oliveira havia um mandado expedido desde abril de 2024, pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e tráfico ilícito de entorpecentes.

Após a confirmação do mandado, ele foi conduzido à 72ª DP e, posteriormente, encaminhado à 73ª DP, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.