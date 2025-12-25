Carro explode durante abastecimento e deixa feridos em São Gonçalo; Vídeo!
O acidente teria sido causado pela explosão do cilindro de gás
Um carro explodiu enquanto abastecia em um posto de gasolina na Avenida Bispo Dom João da Mata, no bairro Laranjal, em São Gonçalo, na noite desta quarta-feira (24). Em decorrência da explosão, duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres.
Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros confirmam que o Quartel do Colubandê foi acionado por volta das 23h32, para atender a um caso de explosão de um cilindro de gás de um carro de passeio. Um homem, de 49 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
A segunda vítima seria uma mulher, de 53 anos, mas ela recusou receber atendimento hospitalar.
Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram o impacto da explosão. Nas imagens, é possível ver o que restou do carro, completamente destruído, e parte do posto de combustível também danificada. De acordo com testemunhas, o barulho da explosão foi tão alto que assustou quem passava pelo local.