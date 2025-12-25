Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,5444 | Euro R$ 6,533
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Carro explode durante abastecimento e deixa feridos em São Gonçalo; Vídeo!

O acidente teria sido causado pela explosão do cilindro de gás

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de dezembro de 2025 - 10:27
O carro ficou completamente destruído após a explosão
O carro ficou completamente destruído após a explosão -

Um carro explodiu enquanto abastecia em um posto de gasolina na Avenida Bispo Dom João da Mata, no bairro Laranjal, em São Gonçalo, na noite desta quarta-feira (24). Em decorrência da explosão, duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres.

Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros confirmam que o Quartel do Colubandê foi acionado por volta das 23h32, para atender a um caso de explosão de um cilindro de gás de um carro de passeio. Um homem, de 49 anos, ficou ferido e precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Leia também: 

Retrospectiva 2025: veja as matérias que mais 'bombaram' em janeiro e fevereiro deste ano

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo

A segunda vítima seria uma mulher,  de 53 anos, mas ela recusou receber atendimento hospitalar.

Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram o impacto da explosão. Nas imagens, é possível ver o que restou do carro, completamente destruído, e parte do posto de combustível também danificada. De acordo com testemunhas, o barulho da explosão foi tão alto que assustou quem passava pelo local.


Autor: Reprodução | Descrição:

Tags:

Explosão de carro posto de gasolina São Gonçalo

Matérias Relacionadas