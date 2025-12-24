Passageiro é detido no Galeão após ingerir dezenas de cápsulas de cocaína

O suspeito se preparava para embarcar em um voo com destino a Paris, na França - Foto: Divulgação

O suspeito se preparava para embarcar em um voo com destino a Paris, na França - Foto: Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal na noite desta terça-feira (23) ao tentar embarcar para a Europa transportando aproximadamente 80 cápsulas de cocaína ingeridas. A abordagem aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, o suspeito se preparava para embarcar em um voo com destino a Paris, na França, quando foi selecionado durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes da Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto (Deain). Durante a checagem, o passageiro acabou admitindo que havia engolido as cápsulas contendo a droga.

Diante da situação e do risco à saúde, o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece sob custódia policial. Até a manhã desta quarta-feira (24), ele já havia expelido 57 cápsulas do entorpecente.

Segundo a Polícia Federal, o suspeito continuará internado até eliminar todo o material ingerido. Após a alta médica, ele será encaminhado ao sistema prisional do estado e ficará à disposição da Justiça.

O homem vai responder por tráfico internacional de drogas.