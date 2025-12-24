Policial militar morre ao reagir a assalto no Engenho Novo

Um policial militar morreu após reagir a uma tentativa de assalto na manhã desta quarta-feira (24), no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. O crime aconteceu nas proximidades da área conhecida como Buraco do Padre, que liga a Rua Vinte e Quatro de Maio à Rua Arquias Cordeiro. O agente chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, o policial, que era lotado na Academia da corporação e teve a identidade preservada, foi abordado por criminosos que tentaram roubar sua motocicleta. Durante a ação, houve troca de tiros, e o agente acabou sendo atingido na região da artéria femoral.

O militar foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas morreu após dar entrada na unidade. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar lamentou a morte do agente e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

O caso reforça a escalada da violência contra policiais no estado. Em menos de 24 horas, este foi o segundo policial morto no Rio de Janeiro. Na tarde de terça-feira (23), o policial militar reformado Flávio Ferreira Mathias foi assassinado a tiros dentro de um carro, em Padre Miguel, na Zona Oeste da capital.

Na ocasião, agentes do 14º BPM (Bangu) isolaram a área para o trabalho da perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga os dois casos e realiza diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias dos crimes.