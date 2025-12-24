Mulher morre após ser baleada durante corrida por aplicativo em Niterói

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Foto: Divulgação

Às vésperas do Natal, uma mulher morreu após ser atingida por disparo de fuzil durante uma corrida por aplicativo, quando retornava para casa com o marido, na Comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana Leste Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionadas para comparecer ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), onde havia dado entrada uma mulher vítima de perfuração por arma de fogo. No hospital, foi confirmada a morte de Cíntia Regina Guimarães dos Santos.

Segundo informações preliminares, Cíntia estava no banco traseiro de um veículo Fiat Palio preto, utilizado em uma corrida por aplicativo, junto com o marido, Frederico Pimentel dos Santos. O motorista, seguia em direção à residência do casal, localizada na Comunidade da Palmeira.

Ao trafegar pela Rua Célio Gouveia, próximo a uma bifurcação, o carro foi alvo de pelo menos dois disparos de fuzil. Cíntia foi atingida e, imediatamente, o motorista seguiu para o Hospital Estadual Azevedo Lima, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a direção do HEAL informou que a paciente deu entrada na unidade em parada cardiorrespiratória e que, apesar de todos os esforços da equipe médica, ela não resistiu. O óbito foi confirmado na madrugada desta quarta-feira (24).



A região onde ocorreu o ataque é considerada área de alto risco, com atuação de facções criminosas e registros frequentes de confrontos armados. Segundo a polícia, ações no local exigem planejamento prévio, com uso de veículos blindados e, preferencialmente, realizadas durante o dia.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.