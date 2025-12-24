Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia prende criminoso que abusou da neta de sua companheira em São Gonçalo

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de dezembro de 2025 - 09:22
Ele foi localizado e capturado no bairro Pacheco, em São Gonçalo
Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam, nesta segunda-feira (22/12) um homem que abusou da neta de sua companheira, quando ela tinha apenas 13 anos. Ele foi localizado e capturado no bairro Pacheco, em São Gonçalo.

De acordo com os agentes, a mãe da vítima denunciou os abusos. Ela relatou que durante os períodos em que a adolescente ficava aos cuidados de sua avó, para que os pais pudessem ir ao trabalho, o homem a molestava e a vigiava quando ela ia ao banheiro para tentar abordá-la.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

