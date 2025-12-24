Polícia Civil impede fuga de assassino de grávida morta na Rocinha

Em uma rápida ação de inteligência, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) impediu que o criminoso responsável pela execução da companheira, grávida de cinco meses, fugisse do estado. O autor do feminicídio foi preso na noite desta terça-feira (23/12), na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária do Rio, menos de 24 horas após cometer o crime. A prisão contou com o apoio operacional de policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá).

O crime ocorreu na manhã desta terça, na Comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. A vítima chegou a ser socorrida por vizinhos e levada para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos. Logo após o ocorrido, agentes da DHC realizaram a perícia no local e iniciaram diligências para localizar o companheiro da mulher, apontado por testemunhas como autor do crime.

Durante as investigações, os policiais identificaram que o criminoso tentava fugir do Rio de Janeiro para Minas Gerais. A 5ª DP (Mem de Sá) foi acionada para dar apoio à operação e conseguiu localizá-lo nas imediações da rodoviária, onde ele foi capturado e conduzido à delegacia.