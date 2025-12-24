Suspeito de integrar quadrilha que aplicava golpes em idosos é preso em Nova Iguaçu

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha que aplicava golpes contra idosos, aposentados e pensionistas, foi preso nessa terça-feira (23), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Marcus Vinicius de Oliveira é apontado pela polícia civil como peça importante no esquema criminoso.

Segundo a corporação, o grupo atuava entrando em contato com os idosos por telefone, se passando por representantes de escritórios e intermediários de benefícios.

Durante as ligações, eles diziam que as vítimas tinham direito a receber dinheiro fácil, como um falso “14º salário”, “resíduo de FGTS” ou vantagens previdenciárias inexistentes. Após serem convencidos, os idosos eram chamados para comparecer pessoalmente a escritórios usados como fachada.

Leia também:

Riotur inicia credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Rua 2026



Maricá recebe Marcelo D2 e Marquinho de Oswaldo Cruz em homenagem ao eterno Arlindo Cruz



Nesses locais, os criminosos tiravam fotos das vítimas e copiavam seus documentos, alegando que aquilo era necessário para liberar o dinheiro prometido. Os dados, na realidade, eram usados para contratar empréstimos consignados em nome das vítimas, sem que elas soubessem ou autorizassem.

Após a liberação dos valores, as vítimas eram levadas a bancos e induzidas a digitar senhas ou usar a biometria, permitindo que o dinheiro fosse rapidamente transferido ou sacado.

Dentro do esquema, Marcus Vinicius emprestava a sua conta bancária para receber o dinheiro roubado das vítimas, e depois de ficar com uma parte da quantia, ele repassava o resto para outros integrantes da quadrilha.