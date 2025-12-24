Maricá recebe Marcelo D2 e Marquinho de Oswaldo Cruz em homenagem ao eterno Arlindo Cruz

A partir de maio de 2025, o projeto passou a circular por diferentes localidades ligadas à história do samba no estado do Rio de Janeiro, na versão “Trem do Samba pelas Estradas” - Foto: Divulgação

A partir de maio de 2025, o projeto passou a circular por diferentes localidades ligadas à história do samba no estado do Rio de Janeiro, na versão “Trem do Samba pelas Estradas” - Foto: Divulgação

O “Trem do Samba” tem parada garantida e gratuira na estação Maricá na próxima sexta-feira (26/12), das 16h às 20h, na Orla de Itaipuaçu. Com o apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), o evento celebra o samba como patrimônio vivo, reunindo grandes nomes da música brasileira em uma homenagem a Arlindo Cruz.

A apresentação contará com Marcelo D2 ao lado de Marcelinho Moreira, além do fundador do projeto, Marquinho de Oswaldo Cruz, proporcionando um encontro cultural aberto ao público, com a bela vista da Praia de Itaipuaçu.

Criado há 28 anos por Marquinhos de Oswaldo Cruz, o “Trem do Samba” se consolidou como uma das mais importantes celebrações do gênero no Brasil. Desde 1996, no Dia Nacional do Samba, o projeto reúne cerca de 200 mil pessoas em um grande cortejo cultural que segue da Central do Brasil até Oswaldo Cruz.

A partir de maio de 2025, o projeto passou a circular por diferentes localidades ligadas à história do samba no estado do Rio de Janeiro, na versão “Trem do Samba pelas Estradas”. Nessa modalidade itinerante, um caminhão-baú com palco móvel leva apresentações musicais e experiências culturais para áreas abertas, ampliando o alcance do projeto.

*Serviço: Trem do Samba pelas Estradas em Maricá*

Data: 26 de dezembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 16h às 20h

Local: Orla da Praia de Itaipuaçu (Avenida Beira-Mar)

Fotos em anexo. Crédito: Thamyris Mello (Marcelo D2) e Adriano Marçal (Marquinhos de Oswaldo Cruz)