Foragido da Justiça é recapturado em barbearia no Cantagalo, em Niterói

Ele foi conduzido à 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. - Foto: Divulgação

Um foragido da Justiça foi recapturado na manhã desta terça-feira (23) em uma barbearia localizada na Travessa Eucalipto, no bairro Cantagalo, em Niterói. A ação foi realizada por agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói).

De acordo com a Polícia Militar, o preso, conhecido pelo apelido de “Gordinho”, tem 23 anos. Contra ele havia um mandado de recaptura em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, relacionado ao crime de tráfico de drogas.

A operação teve início por volta das 9h10, quando os agentes se dirigiram ao endereço residencial informado na ordem judicial. No local, o foragido não foi encontrado. Após diligências, a equipe obteve informações que levaram até uma barbearia na mesma região, onde o acusado foi localizado.

Ainda segundo a PM, ele foi conduzido à 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.