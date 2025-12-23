São Gonçalo galeria a céu aberto: Conheça os painéis que vem transformando o cenário da cidade

A arte é uma forma de expressão humana que desempenha um papel crucial desde os primórdios da história da sociedade até o cotidiano contemporâneo e urbano em que vivemos atualmente, sendo materializada em diversos tipos de manifestações, como pinturas, murais, esculturas, performances, grafites, instalações, dança, música e muito mais.

A presença da arte no cotidiano urbano pode ter um impacto significativo na comunidade, inspirando pessoas, estimulando a criatividade, proporcionando um senso de identidade cultural e até mesmo promovendo um diálogo social amplo, sem fronteiras. O projeto Cidade Ilustrada, em São Gonçalo, é um bom exemplo de como a arte pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos residentes de uma cidade, com mais de 73 murais distribuídos em 23 bairros.

O projeto surgiu a partir de uma iniciativa do prefeito Capitão Nelson, que, ao final de 2021, contratou o renomado artista gonçalense Marcelo Eco, um dos grandes nomes do grafite e dono de um estilo singular que foi construído ao longo dos seus 30 anos de carreira, para assumir a curadoria do mesmo. Devido à sua experiência na criação de murais de grande escala e na gestão de equipes artísticas no Brasil e no exterior, o artista também passou a assumir a direção de arte e a coordenação geral.

Com forte vínculo com a arte urbana, a cidade de São Gonçalo é reconhecida como o berço do grafite no estado do Rio de Janeiro. Para ressaltar a relevância desse tipo de arte como ferramenta de transformação, O SÃO GONÇALO ouviu o curador do projeto e foi às ruas para registrar essas manifestações artísticas que promovem reconhecimento e valorização da história gonçalense.

"São Gonçalo tem em seu histórico grandes artistas de relevância nacional. Nas décadas de 1990 e 2000, a cidade chegou a ser comparada ao Bronx, em Nova York, por sua expressiva quantidade de murais espalhados pelas vias principais. Hoje, o Cidade Ilustrada resgata e fortalece essa tradição ao devolver a arte aos espaços públicos e ao cotidiano da população", afirmou Marcelo Eco.

Processo de desenvolvimento

De acordo com o artista, o planejamento segue uma linha cronológica que se ajusta às demandas do município. "Iniciamos com intervenções em viadutos e passarelas e, posteriormente, avançamos para edificações públicas como secretarias, escolas e postos de saúde. Atualmente, estamos presentes em todo o trajeto de muros do MUVI".

"O processo envolve uma análise cuidadosa acerca de autorizações, condições estruturais e da temática adequada para cada local. A pesquisa historiográfica é realizada por meio de bibliografia e contribuições de agentes culturais da cidade, com destaque para a consultoria do professor Rui Aniceto. Além disso, a seleção dos artistas respeita as características e o estilo de cada um, de modo que as obras se adequem ao contexto do local e ao conteúdo histórico a ser representado", explicou Eco.

Arte urbana como ferramenta de transformação social

A arte urbana, além de transformar espaços públicos monótonos em áreas vibrantes e atraentes, também cria um senso de comunidade e orgulho local. Iniciativas como o projeto Cidade Ilustrada desempenham um papel vital no cotidiano urbano, promovendo a criatividade, inspirando pessoas e contribuindo para a identidade cultural e comunitária das novas gerações. A arte potencializa positivamente a qualidade de vida da população, trazendo benefícios econômicos e culturais para a região.

Hoje, o projeto gonçalense vive um momento extremamente positivo. Em 2025, passou a integrar oficialmente a Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo, sob a liderança da secretária Júlia Sobreira, que vem ampliando as áreas de atuação, incluindo ações de formação artística e publicações.

Desde o início do projeto, 27 artistas já contribuíram com o programa e, atualmente, compõem a equipe: Marcelo Alio, Douglas Civic, Eduardo Dudu, Gustavo Gut, Julliana, Leda Daguimar, Leandro Ribeiro, Márcio Mac, Igor Skid, Taz, Thiago Tr3p e Gláucio Vênus. A coordenação artística é realizada por Raffael Pereira (Raf).

Somente em 2025, 31 novos painéis já foram entregues. Ao todo, desde o início do programa, já são 73 murais distribuídos em 23 bairros: Alcântara, Amendoeira, Arsenal, Barro Vermelho, Boa Vista, Camarão, Centro, Coelho, Colubandê, Estrela do Norte, Jardim Alcântara, Jardim Catarina, Maria Paula, Miriambi, Sete Pontes, Nova Cidade, Patronato, Porto da Pedra, Raul Veiga, Tribobó, Trindade, Vila Lage e Zé Garoto.

"Nosso plano é contemplar todos os 91 bairros do município com obras do Cidade Ilustrada. Nossa diretriz é resgatar a memória local e fortalecer o orgulho do gonçalense por meio da arte urbana. Embora São Gonçalo ainda não possua um museu físico, o objetivo do programa é transformar a cidade em um grande museu a céu aberto, possibilitando que a população reconheça e valorize sua história no próprio espaço urbano", completou o artista gonçalense.

O projeto não só transforma áreas negligenciadas da cidade, mas também cria um verdadeiro museu a céu aberto, acessível a todos, permitindo, dessa forma, que a arte esteja presente no dia a dia da população.

Conheça alguns dos painéis espalhados pela cidade:

- Alcântara

1/6 | Foto: Layla Mussi

2/6 | Foto: Layla Mussi

3/6 Centralidades- Alcântara | Foto: Layla Mussi

4/6 | Foto: Layla Mussi

5/6 | Foto: Layla Mussi

6/6 | Foto: Layla Mussi













- Porto Novo

- Vila Lage

Vila Lage | Foto: Layla Mussi

- Porto da Pedra

1/2 Lunário Perpétuo - Porto da Pedra | Foto: Layla Mussi

2/2 Lunário Perpétuo - Porto da Pedra | Foto: Layla Mussi





- Zé Garoto

1/4 Casa das Artes- Centro | Foto: Layla Mussi

2/4 | Foto: Layla Mussi

3/4 | Foto: Layla Mussi

4/4 | Foto: Layla Mussi









- Maria Paula

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





- Colubandê

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





- Coelho

- Estrela do Norte

A presença da arte no cotidiano urbano pode ter um impacto significativo na comunidade | Foto: Layla Mussi

No próximo capítulo desta série, você vai conhecer como outros bairros do município vêm sendo transformados em verdadeiras galerias a céu aberto, reforçando identidade, pertencimento e cultura local. Acompanhe amanhã.

