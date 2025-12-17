Juliana Rangel é a nova Rainha de Bateria do Cubango

Cria da escola, a beldade já era musa e alcança o cargo mais desejado por toda menina de uma comunidade - Foto: Divulgação/Ewerton Pereira

O Acadêmicos do Cubango divulgou a sua nova Rainha de bateria do carnaval de 2026. Prata da Casa, Juliana Rangel assumirá o posto à frente dos ritmistas da bateria Ritmo Folgado no próximo desfile. Cria da escola, a beldade já era musa e alcança o cargo mais desejado por toda menina de uma comunidade.

Juliana tem mais de 20 anos na agremiação. Começou na ala das crianças, virou passista, musa e hoje realiza o sonho de toda menina de uma comunidade: Se torna rainha de bateria da sua escola. Sobrinha-neta de Waldir Narciso, carrega no sangue a memória de quem ajudou a assentar o axé que rege o quilombo da agremiação.

"Estar à frente da bateria da escola que me educou, me formou e segue me moldando é mais do que um posto. É honraria, é responsabilidade, é uma emoção que não cabe no peito nem em palavras. O sonho que se torna real hoje foi sonhado e guiado pelos meus ancestrais. É um movimento de retorno a um lugar que sempre esteve predestinado a ser ocupado por mulheres negras crias desse chão", disse.

A coroação da nova majestade acontece neste domingo, 21 de dezembro, na feijoada da agremiação.