PF deflagra operação contra crimes de violência sexual infantil na internet

Durante a ofensiva, agentes da Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de busca e apreensão no município. - Foto: Divulgação

Durante a ofensiva, agentes da Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de busca e apreensão no município. - Foto: Divulgação

A Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (23), uma operação em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, voltada ao combate ao armazenamento e à disseminação de conteúdos com cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. A ação faz parte da Operação Olho de Hórus XIII.

Leia também:

1º BPM de São Gonçalo completa 12 dias com apreensão de 6 fuzis, 22 prisões e reforço histórico na segurança pública

Idoso acusado de abusar de criança de 7 anos é preso na Baixada Fluminense



Durante a ofensiva, agentes da Delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu (DPF/NIG) cumpriram um mandado de busca e apreensão no município. Um telefone celular pertencente ao investigado foi recolhido.

As apurações tiveram início em 2020, após a identificação, em monitoramentos virtuais, do compartilhamento e da circulação dos arquivos ilícitos por meio de contas vinculadas a aplicativos de mensagens. O suspeito, de 26 anos, cuja identidade não foi divulgada, poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil.