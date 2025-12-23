Idoso acusado de abusar de criança de 7 anos é preso na Baixada Fluminense

Os agentes cumpriram mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável e exposição de cenas de sexo à criança - Foto: Reprodução/ Polícia Civil

Os agentes cumpriram mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável e exposição de cenas de sexo à criança - Foto: Reprodução/ Polícia Civil

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) penderam, nesta segunda-feira (22) um criminoso que estuprou uma criança de 7 anos e ainda divulgava cenas de sexo com menores. Ele foi preso em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, onde estava escondido.

De acordo com os agentes, a investigação realizada pela delegacia apontou que o criminoso, de 77 anos, aproveitou-se da proximidade e da confiança praticou os abusos.

Uma testemunha relatou ter flagrado a criança no colo do criminoso enquanto assistia a filmes pornográficos, fato que causou imediata repulsa. Ainda no mesmo dia, a criança passou a relatar comportamentos de natureza sexual em linguagem incompatível com sua idade.

As investigações também demonstraram que o homem intimidou a vítima, afirmando que sua mãe poderia agredi-la caso ela contasse o ocorrido, o que gerou medo e silêncio inicial. Em um segundo momento, ele tentou oferecer dinheiro, para minimizar a gravidade dos fatos.

Diante das provas reunidas, os agentes cumpriram mandado de prisão temporária pelo crime de estupro de vulnerável e exposição de cenas de sexo à criança.