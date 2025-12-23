Polícia Civil deflagra Operação Sub Iudice contra ameaças a magistrado

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), deflagraram, nesta terça-feira (23), a "Operação Sub Iudice", com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra um homem investigado por ameaçar um juiz. Os alvos das buscas são endereços em Queimados, relacionados ao investigado, apontado como autor de ameaças diretas à integridade física e à segurança pessoal do magistrado. O homem foi conduzido à unidade para prestar esclarecimentos.

As investigações tiveram início após o juiz receber, na noite de 17 de outubro, mensagens com conteúdo ameaçador por meio de rede social. Os textos, enviados por um perfil criado especificamente para a prática criminosa, continham ameaças claras. O trabalho de inteligência da especializada identificou que o autor das mensagens é réu em um processo judicial conduzido pela própria vítima, evidenciando a tentativa de intimidação.

Durante a operação desta terça, os agentes buscam localizar o aparelho eletrônico utilizado no crime e outros possíveis instrumentos ilícitos. O homem foi surpreendido quando deixava sua residência, onde foram apreendidos celulares e notebook. Todo material apreendido passará por perícia.