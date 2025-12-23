Ronda Maria da Penha prende homem com tornozeleira eletrônica por descumprimento de medida protetiva no RJ
O suspeito possui mais de 20 passagens por violência doméstica
A Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, prendeu um homem que usava tornozeleira eletrônica após tentar invadir a casa da ex-companheira na madrugada desta terça-feira (23), no bairro de Higienópolis, na Zona Norte do Rio.
A vítima, que é assistida pelo programa Ronda Maria da Penha, acionou as equipes informando que o ex-companheiro estava em frente à residência dela, em Olaria. Os agentes foram imediatamente ao local, mas o suspeito já havia fugido. Após uma rápida busca na região, ele foi localizado e capturado.
O homem foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado. Na delegacia, ficou constatado que o autor já possui mais de 20 passagens, sendo a maioria por violência doméstica.