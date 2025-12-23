Polícia Civil intercepta caminhão com uma tonelada de cobre e prende três pessoas em Duque de Caxias

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) interceptaram, nessa segunda-feira (22), um caminhão com uma tonelada de cobre sem procedência, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Durante a ação, três pessoas foram presas em flagrante pelo crime de receptação.

A abordagem aconteceu na Rodovia Washington Luiz, sentido Jardim Gramacho. Os agentes chegaram até o veículo após informações de inteligência apontarem que o grupo transportava a carga irregularmente, da Comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, para Duque de Caxias.

Durante a vistoria na caçamba do caminhão, foi constatada a presença de cerca de uma tonelada de cobre, em sua maioria aparentando ser cabos, além de blocos de motores automotivos, latas prensadas, peças metálicas, partes de caixas de marcha e outros tipos de sucata. Ainda na ação, os agentes constataram que pelo menos quatro blocos de motores possuíam registro de roubo, sendo identificados como pertencentes a veículos de duas diferentes montadoras.

O motorista do veículo e outros dois ajudantes informaram trabalhar para uma empresa de sucata de alumínio, no bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de receptação.

As investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos na ação criminosa.